GPジャンプ男子個人第1戦で3位に入った小林朔太郎＝クーシュベル（共同）ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプは9日、フランスのクーシュベルで開幕して個人第1戦（ヒルサイズ＝HS132メートル）が行われ、男子は小林朔太郎が127メートル、125メートルの合計271.4点で3位に入った。女子は高梨沙羅が129.5メートル、115メートルの221.7点で4位になったのが日本勢の最上位だった。男子の小林陵侑は出場し