サッカー元日本代表で伝説のストライカー、釜本邦茂さんが１０日、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。釜本さんは日本代表で出場した６４年東京、６８年メキシコ五輪で活躍。特にメキシコ五輪では７得点で得点王になるなど、銅メダル獲得に貢献した。引退後も評論活動や国会議員など、日本サッカーの実力を押し上げるため尽力した。日本サッカーの歴史に輝かしい足跡を刻んだ“世界の釜本”が旅立った。日本代