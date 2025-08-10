女優の中越典子（４５）が母校・県立佐賀北高の初戦を現地観戦したことを報告した。１０日までにインスタグラムで「佐賀北、甲子園初戦、勝ちました！応援してきました！！行ってよかったいい試合粘り強く頑張ってたぁ素晴らしい」としるして、帽子にサングラスの観戦姿などをアップした。この投稿には「良かったですね」「ナイスゲームでした」「勝利の女神」「ＯＧの鏡ですね〜」などの声が寄せられた。