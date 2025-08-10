【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■夏の野外ライブにピッタリの爽快な楽曲の数々で、ファンと最高の夏の思い出を作り上げる！ BUDDiiSが、8月9日に『コカ･コーラ SUMMER FES 音楽LIVE』に登場。彼らの十八番でもある爽やかなラブソングやメッセージソングを中心とする、夏の野外ライブにピッタリの爽快なセットリストで六本木ヒルズアリーナに集まったバディ（※BUDDiiSのファンネーム）たちを