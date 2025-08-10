卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は10日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング28位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同2位の王楚欽（中国）と対戦。ゲームカウント1ー4で敗れ、ベスト4進出を逃した。 ■世界2位の技術に第3G以降は沈黙 戸上は1回戦でチボ・ポレ（フランス）にストレート、2回戦でアンダース・リンド（デンマーク）に3－1で競り