「カーリング・どうぎんクラシック」（１０日、どうぎんカーリングスタジアム）８エンド制で準決勝が行われ、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、北海道銀行に４−５で敗れた。五輪シーズン初黒星を喫し、前回大会から続いていた連勝は「１０」で止まった。３位決定戦では中部電力と対戦する。ロコ・ソラーレは有利な後攻で迎えた第１エンドで、幸先よく２点の複数得点。ただ続く第２エンドで同点に追い付かれると、第