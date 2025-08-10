セガプライズから、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。今回は、2025年7月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ピクサーキャラクター大集合マスコット」を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ピクサーキャラクター大集合マスコット」  登場時期：2025年7月25日より順次サイズ：全長約7×4×10cm種類：全4種（マイク・ワゾウスキ、ジャック・ジャック、メリダ、ミゲル）投