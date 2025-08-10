日本ボクシングコミッション（JBC）は9日、2日に東京・後楽園ホールで行われた日本ライト級挑戦者決定戦後に急性硬膜下血腫のため開頭手術を受けた、同級4位だった浦川大将さん（帝拳）が9日午後10時31分、死去したと発表した。28歳だった。同じ興行に出場し東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦後に同様の手術を受けた神足茂利選手（M・T）も、8日午後10時59分に28歳で死去。同一興行で2人が開頭手術を受けるの