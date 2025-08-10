卓球WTTチャンピオンズ第4日（2025年8月10日横浜BUNTAI）男子シングルス準々決勝が行われ、戸上隼輔（23＝井村屋グループ）は世界ランキング2位の王楚欽（中国）に1―4で敗れた。0―1で迎えた第2ゲームを11―5で奪い返したものの、その後は3ゲームを連取され完敗。「何もできずに終わってしまった。戦術、台上技術ともにまだまだ」とうなだれた。5月の世界選手権では篠塚大登と組んだ男子ダブルスで、日本勢として1961年