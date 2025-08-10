2023年に日本版が初演された、堂本光一主演のミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』が2026年に再演されることが決定した。クリエイティブスタッフ、キャストが再集結して上演される。【舞台カット】ウィリー・ウォンカを演じる堂本光一1964年の出版以来、長きにわたって愛されるロアルド・ダールの原作小説『チョコレート工場の秘密』をもとに、2013年6月にイギリスで誕生したミュージカルを2023年に日本版を初演。