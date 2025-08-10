日本テレビ系「○○のデータ全部取る」が８日に放送され、麒麟・川島明がＭＣを務めた。ある芸能人に肉薄し、データを１００個取るまで終わらない密着ロケ。この日は、Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・藤ヶ谷太輔の人物像に迫った。グループのメンバーたちから「弟と仲が良い」「家族との時間を大切にする」と明かされた藤ヶ谷は「例えば、収録がずれて（急な休日）とか。最初は友達と（旅行に）行ったり。そこにうちの親父と友人も一