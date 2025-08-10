日本サッカー史上最高の選手と言われる伝説的な人物がこの世を去った。かつて日本代表として活躍した釜本邦茂氏が、8月10日午前4時4分、大阪府内の病院で肺炎のために亡くなった。享年81歳。日本サッカー協会（JFA）とJリーグが同日午後に発表した。京都生まれの釜本氏は、1964〜1977年までに日本代表としてプレーし76試合75得点を記録。1968年には開催されたメキシコ五輪では7得点を挙げ、得点王に輝くとともに銅メダル獲得の主役