能登半島地震で被災した石川県内の建物の公費解体作業に従事した日系ブラジル人労働者が、請負契約を結んだ下請け会社からの賃金未払いを訴えていた問題で、労働者らが10日、金沢市で記者会見し、未払いだった計501万円の支払いを元請け会社から受けたと明らかにした。調査で多重下請けによる賃金中抜きの実態が判明したという。訴えたのは、昨年8〜10月に能登町の現場で作業した群馬、福井、岐阜、愛知、滋賀各県に住む30〜60