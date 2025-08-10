◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第４日（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク２８位の戸上隼輔（井村屋グループ）は同２位の王楚欽（おう・そきん、中国）に１―４で敗れた。０―１の第２ゲームを１１―５で奪ったが、最強国・中国の“壁”を越えられず。戸上は「自分が得意とするラリー戦に持って行けず、最後まで何もできずに終わってしまった」と悔しさをにじませた。力負けだった