柔道男子６６キロ級五輪連覇の阿部一二三が８月９日に２８歳の誕生日を迎えたことを報告した。「今日で２８歳になりました！凄くいい１年のスタートをきれました。沢山のメッセージありがとうございます！挑戦の気持ちを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います！これからもよろしくお願いします！！！」とインスタグラムに記し、祝いのアイスを手に持ち笑顔の写真をアップした。この投稿には「２８歳も思いっきり楽し