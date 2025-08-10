NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。楽天は中込陽翔投手を登録し、宮森智志投手を抹消しました。登録となった中込投手は、2024年ドラフト3位で四国ILplus・徳島から入団したルーキー右腕。1軍でも5試合に登板し、合計4イニング1/3を投げ、防御率0.00と好投を見せていました。今回が7月11日に抹消されて以来の1軍舞台。好投の継続にも期待がかかります。代わって抹消となった宮森投手は、前日9日の西武戦の2番手として8回裏から