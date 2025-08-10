「TOYOTA Presents,4v4 ASIAN CUP 2024-25」が8月10日、東京の大田区総合体育館で開催されている。【映像】日本代表レジェンドvs少年オールスター（生中継）日本サッカーのレジェンド本田圭佑が発案した4v4は、4対4、10分1本勝負、20秒のショットクロック、ドリブルイン可能、GKも攻撃参加可能などの特徴を持ち、フットサルをさらに攻撃的にしたような新競技。基本はU-10年代を対象とし、大人はベンチ入りも禁止され交代を含めた