新大久保駅近くにある人気のカフェ「Cafe ON」は、韓国で人気のスイーツやグルメ、ドリンクメニューなども豊富。大型スクリーンでK-POPを聴きながら、推し活を楽しめるのも魅力です。こちらのお店では、数年前からお眠りクマさんスイーツがあるのはご存じでしたか？旬のメロンを使用したスイーツが期間限定で登場していますので、ご紹介します。 お眠りクマさん付きクロッフル メロンクロッフル