気象台は、午後3時9分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を飯塚市、嘉麻市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を篠栗町に発表しました。さらに洪水警報を飯塚市、田川市、筑紫野市、古賀市、糸島市、志免町、新宮町、久山町、粕屋町、小竹町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・飯塚市、嘉麻市に発表 10日15:09時点福岡県では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。福岡、北九州、筑豊地方では、11