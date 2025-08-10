マリナーズが行った背番号51を永久欠番とする式典でスピーチするイチローさん＝9日、シアトル（ゲッティ＝共同）【シアトル共同】米大リーグ、マリナーズは9日、シアトルの本拠地Tモバイル・パークで、米国野球殿堂入りしたイチローさん（51）＝本名鈴木一朗＝が現役時代につけていた背番号51を永久欠番とする式典を行った。来年には銅像が建立されることも発表された。過去の活躍が大型スクリーンで紹介され、イチローさんが