日本サッカー界で史上最強のストライカーと称されてきた釜本邦茂さんが１０日、大阪府内の病院で肺炎のため死去した。８１歳だった。この日、Ｊリーグが「日本サッカー協会の元副会長の釜本邦茂氏はかねてから病気療養中でしたが、８月１０日午前４時４分、大阪府内の病院で肺炎のため、逝去されました」と発表した。釜本さんは、日本代表のエースストライカーとして活躍。１９６８年メキシコ五輪では７得点を挙げて得点王に