歌手和田アキ子（75）が10日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。学歴詐称疑惑で注目される静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）の去就についてもどかしい気持ちを言葉にした。田久保氏が一旦市長から退くと述べて、一転して続投の意思を表明したまま“卒業証書”提出を拒否した問題についてVTRを見た直後に「う〜ん」とうなって「もう、そろそろねぇ〜、伊東市の人が大変やもんね」と田久保氏の言動に振り