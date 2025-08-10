第１０７回全国高校野球選手権は１０日、天候不良のため順延されることが前日（９日）夜に発表された。主将の砂田隆晴（３年）は「中継で甲子園見てて（順延を）知りました。次の日頑張ろうと思いました」とコメント。「愛知大会からノリノリで来ているので、チームの雰囲気はすごくいいです。とにかく目の前の一戦を勝って、下から突き上げていきたいです」と意気込んだ。また、練習中に広陵が大会の出場辞退を発表。「今知