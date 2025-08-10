第１０７回全国高校野球選手権大会に出場している広陵（広島）の堀正和校長が１０日、兵庫県西宮市内で、同大会の出場を辞退すると表明した。７日に１回戦を突破していた。１月に寮内で起こり、３月に日本高野連から厳重注意処分を受けた暴力事案がＳＮＳで拡散していた。他の情報も拡散しており、出場辞退を決めた。甲子園大会での棄権・出場辞退は過去、春が１３校（１４度）、夏が６校。このうち、大会出場後に棄権したのは