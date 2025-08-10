日本サッカー協会の元副会長で、１９６８年メキシコ五輪の銅メダル獲得に貢献した釜本邦茂氏が１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。元担当記者が悼む。××××Ｊリーグ開幕２年目の１９９４年９月１４日。ホームの万博記念競技場で行われた横浜Ｍ戦にＰＫで敗れた試合後、Ｇ大阪は２年間の成績不振を理由に釜本監督の解任を発表した。この日の昼過ぎ、試合へ向かう直前