２日に行われたプロボクシングの後楽園ホール興行の試合後に急性硬膜下血腫で開頭手術を受けていた浦川大将さん（帝拳）が９日午後１０時３１分、都内の病院で死去した。２８歳だった。所属する帝拳ジムは１０日、公式サイトで「選手、スタッフ一同ご冥福をお祈り申し上げますここに生前のご厚誼に深く感謝するとともに謹んで哀悼の意を表します皆様方から浦川選手に対する激励、お見舞いのメッセージやメール、お電話などを