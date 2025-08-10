◆女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）単独首位で出た森田遥（フリー）は３バーディー、４ボギーの７３と苦戦し、通算８アンダーで１打差の２位だった。２０２３年スタンレーレディスホンダ以来の２年ぶり３勝目はならず「１つでも伸ばせていればという。結果論ですけど」と振り返った。「ティーショットが良くなくて、セカンド以降がしん