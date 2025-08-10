女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は１１日に、第９６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）三星百貨店を辞めて独立した嵩（北村匠海）は独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げ