◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2025年8月10日みずほペイペイＤ）日本ハム・郡司裕也捕手をアクシデントが襲った。4回2死走者なしの場面で、モイネロから右肘に死球を受けた。「4番・三塁」で先発出場していた郡司。ベンチで治療を受け、一塁走者としてプレーを続行。スタンドのファンを安心させた。日本ハムは直前の守備でも先発の伊藤大海が打球を左足かかと付近に当てるなどアクシデントが続いた。