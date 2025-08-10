¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹Ã»Ò±àµå»ù¤Î¤É¤³¤ò¸«¤ë¡©ÆüËÜ¥Ï¥à»³ÅÄÀµÍº¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤¬Å°Äì²òÀâ¿¹ÍÛ¼ù¡ÊÂçºå¶Í°þ Åê¼ê¡¦±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡Ë¡þ¡þ¡þ7·î24Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¢ÂçºåÐóÀ±³Ø±àÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢9²ó3°ÂÂÇ12Ã¥»°¿¶¤Ç1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ºò²Æ¡¢ÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤ÎÅì³¤Âç¶ÄÀ±Àï¤Ç15Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ò½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·¥Á¡¼¥à·ëÀ®¸å¤Îºò½©¤Ï¡¢¶áµ¦Âç²ñ½éÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«