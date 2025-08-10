【スポーツ時々放談】【時々放談】誰が勝ったか分からない、不思議な日本のテニス報道の背景…専門誌は1誌になったが、悲観することもない古い話で恐縮だが、半世紀前に「ナオミの夢」という曲がはやった。歌ったのはヘドバとダビデというおかしな名前の2人組で、軽快なアップテンポと外国人なまりの日本語が長いこと巷に流れた。繰り返される歌詞が、ナオミ、カムバック──。2023年夏の出産後、大坂なおみは世界ランク833