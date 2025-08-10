8月10日午前、三重県熊野市の海水浴場で46歳の男性が溺れ、病院に運ばれましたが死亡しました。10日午前11時過ぎ、熊野市新鹿町の新鹿海水浴場で、「男性が溺れている、意識がない」などと海水浴客から消防に通報がありました。警察によりますと、海水浴に来ていた大阪市の会社員・繁田和幸さん(46)が溺れ、近くにいた男性に救助されて病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡しました。繁田さんは知人の女性と2人で海