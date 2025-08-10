8月上旬、長泉町に住む80代の女性宅に、孫を名乗る者から電話があり、「会社の人を妊娠させてしまった。」「レターパックを送ったから、その中に500万入れて」などと依頼されました。女性は、郵送されてきたレターパックに、依頼に従い、現金500万円を入れてポストに投函しました。すると、9日に再度孫を名乗る者から電話があり、裁判所に500万円、弁護士費用100万円、「あわせて600万円送ってほしい」と依頼され、郵