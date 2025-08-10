「ＤｅＮＡ−巨人」（１０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が、１軍の試合前練習に合流。キャッチボールなどで調整し、マリナーズ傘下３Ａで一緒にプレーした巨人・乙坂と談笑するシーンもあった。藤浪は１１日からのヤクルト３連戦（神宮）で先発する可能性が９日、急浮上。１０日の巨人戦に先発予定だったバウアーがアクシデントで先発を回避。三浦監督は「腰の違和感」と説明し、戦列を離れる可能性