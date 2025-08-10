四天王寺大学は8月7日に、四天王寺小学校と同学の教員が連携・協働して、小学校低学年の児童が好きな時間・場所で楽しく防災について学べる無料のウェブアプリ「ぼうさいキッズ」を開発したと発表した。「ぼうさいキッズ」のリリースは9月1日を予定している。●災害時に自分の命を守る「自助」の力を育むぼうさいキッズは、小学校低学年の児童が災害時に自身の命を守るための知識と行動を、楽しく・繰り返し学べることを目指し