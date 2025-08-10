2025年８月10日午前4時4分、釜本邦茂氏が死去（享年81歳）。かねてから病気療養中だったが、「大阪府内の病院で肺炎のため、逝去されました」とJリーグから発表された。1944 年４月15日、京都府生まれの釜本氏は山城高、早稲田大を経て、ヤンマー入り。早稲田大学時代は、４年連続関東大学リーグの得点王に輝いた。JSL(ヤンマー)では、251試合出場、202得点を記録。1968年敢闘賞受賞。得点王７回、アシスト王３回、年間優秀11