元宇宙飛行士の野口聡一氏（60）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。人生で最もおいしかったものの一つとして、宇宙食のラーメンを挙げた。3度の宇宙飛行経験がある野口氏は、人生で最もおいしかったものの一つに「番組史上最も高いと思う。まず値段がめちゃくちゃ高い、開発するのにめちゃくちゃお金がかかってる」と説明。さらに「あとは食べた場所が高い」と言い、「宇宙で食べた宇宙ラー