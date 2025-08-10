お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが１０日放送のＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。石破茂総理と立憲民主党の野田佳彦代表の大連立に意見を呈した。この日は衆院議員の河野太郎氏が生出演。石破氏と野田氏の動きについて、河野氏は「連立はない」と言い切ると「立憲民主党は昔の社会党みたいな感じになっていますから、外交安全保障で一致することはできない。個別の政策で合意することはあり得ると思いますけ