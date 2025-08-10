俳優でモデルの高橋ひかるさん（23）が2025年8月6日、自身のインスタグラムを更新。美しいウエストが際立つコーデを披露した。「最近の相棒」高橋さんは、「最近の相棒。ポケどこの収録は特にいっしょ」とつづり、ポケモンのキャラクター「イーブイ」をモチーフにした愛用バッグを持ち、美いいウエストが際立つヘソ出しスタイルを投稿した。高橋さんは、ポケモン関連のバラエティ番組「ポケモンとどこいく!?」（テレビ東京系）に出