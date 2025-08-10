初対面の女性の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして熊本県職員の20代の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは多良木町に住む熊本県職員の渡邊丈一郎容疑者(24)です。 警察によりますと渡邊容疑者は7月14日、球磨郡内の店舗でパートとして働いていた20代の女性の胸を触るなど、わいせつな行為をした疑いが持たれています。 2人は初対面で、渡邊容疑者は女性に声をかけ、正面から突然、犯行に及ん