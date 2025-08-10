宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)では今日10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)に「線状降水帯」発生の可能性気象庁は今日10日午後2時30分、大雨と雷及び突風に関する全般気象情報を発表しました。宮崎県と鹿児島県(奄美地方を除く)では今日10日夜遅くから11日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害が発生する