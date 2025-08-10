暑い日が続き、コーデを考えるのもちょっぴり面倒……。そんな時は、おしゃれな店員さんのコーデを真似するのも一つの手。編集部では、気負わず着られてサマになるアイテムをリサーチ。そこで注目したいのが【GU（ジーユー）】から登場している「スウェットTシャツ」。メンズアイテムならではのゆるっと感で、こなれた雰囲気を醸すのにぴったり。今回は人気の店員さんの着こなしをご紹介します。