Jリーグは10日、サッカーの元日本代表で、日本サッカー協会元副会長の釜本邦茂さんが、8月10日午前4時4分、大阪府内の病院で肺炎のため亡くなったことを発表しました。81歳でした。釜本さんは京都府出身。日本代表として1968年のメキシコ五輪にも出場。大会では7得点を挙げ得点王を獲得し、日本サッカー界初の銅メダル獲得に大きく貢献しました。Aマッチ出場76試合で75得点。得点数は、今でもサッカー日本代表歴代最多得点となって