気象台は、午後2時54分に、大雨警報（土砂災害）を岩国市、光市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・岩国市、光市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町などに発表 10日14:54時点山口県では、土砂災害に警戒してください。西部、中部、北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報・土砂