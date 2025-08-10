◇MLB ドジャース9-1ブルージェイズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が大台の40号を放つなど、勝利に貢献。8月は全8試合で安打を放ち、勢いが止まりません。0-0で迎えた3回の第2打席、2アウト1塁の場面でクリス・バジット投手の初球をとらえ、右中間のヒットを記録。後続が倒れ得点とはなりませんでしたが、8試合連続安打となりました。さらに2点リードの5回には、打った瞬間確信のセンターへの特大