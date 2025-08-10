日本サッカー協会は、元副会長の釜本邦茂氏が10日午前4時4分に大阪府内の病院で肺炎のため、亡くなったことを公表した。81歳だった。釜本氏はかねてから病気療養中だった。釜本氏は、元日本代表（1964~1977 年）としてプレーし、1968年のメキシコオリンピック™では7得点を挙げ、得点王に輝き日本の銅メダル獲得に大きく貢献した。なお、通夜、告別式は近親の方々のみで執り行う予定で、後日、お別れの会を実施する。■釜本邦