「阪神−ヤクルト」（１１日、京セラドーム）阪神の糸原健斗内野手（３２）が試合前練習から１軍に合流した。７月３１日に出場選手登録を抹消され、この日から最短での再登録が可能となる。ウエスタンでは４試合に出場し、１１打数３安打１打点、打率・２７３の成績を残していた。代わってラモン・ヘルナンデス内野手（２９）がＳＧＬの２軍全体練習に合流した。ヘルナンデスは７月３０日の再昇格後、８試合に出場したが、