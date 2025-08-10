「大阪・関西万博協賛競輪／吉岡稔真カップ争奪戦・Ｇ３」（１０日、小倉）小倉でレアのデイ開催Ｇ３が開催中。１０、１１日は北九州メディアドームのアリーナを開放。「小倉けいりん夏まつり」として、キミとアイドルプリキュアショー、仮面ライダーガウショーなどを実施し、現役競輪選手が作るチャリ氷、大阪・関西万博ＰＲ、サッカー教室など家族連れ向けのイベントを行っているだけでなく、バンク内側からも競輪が観戦でき