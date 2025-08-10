甲子園（C)Getty Images前代未聞の事態に一つの答えが出た。8月10日、第107回全国高校野球選手権大会の大会本部は、広陵から出場辞退の申し出があり、大会本部として了承したことを発表した。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介広陵を巡っては、今大会開幕直後にSNS上でチーム内での暴力事案が判明。今月5日に日本高野連も今年1月に2年生部員（当時）4