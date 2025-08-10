チェルシーはバルセロナでプレイするウルグアイ代表DFロナルド・アラウホ（26）の獲得に興味を持っているようだ。スペイン『football espana』や英『Daily Mail』が報じている。チェルシーはイングランド代表DFリーヴァイ・コルウィルがトレーニング中に前十字靭帯損傷のアクシデントに見舞われた。ディフェンスラインの要である同選手は手術が必要となり、今シーズンの大半を欠場する見込みだ。そんななか、注目されるのがコルウ